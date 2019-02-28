Premier Lig'in 28. haftasında Manchester City, West Ham United'ı konuk etti. West Ham kalesini abluka altına alan fakat bir türlü gol bulamayan City'nin imdadına Agüero yetişti.

59. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Arjantinli yıldız, hata yapmadı ve takımına 3 puanı getiren isim oldu. Premier League’de City forması ile harikalar yaratan Agüero, 230. maçında 161. golünü kaydetti.

Puanını 68'e yükselten City, Liverpool'un da kazanmasıyla haftayı yine Liverpool'un bir puan gerisinde ikinci sırada kapattı. West Ham ise 36 puanda kaldı.