Sezon başında rekor bonservis bedeli ile Aston Villa'dan, Manchester City'ye transfer olan ve beklenen performansı sahaya yansıtmakta zorlanan İngiliz yıldız Jack Grealish, takıma adapte olmanın beklediğinden daha zor olduğunu kabul etti.

Sky Sports'ta yer alan habere göre takıma alışmasının beklediğinden daha zor olduğunu dile getiren Grealish, adaptasyon sürecinin gelecek yıla kadar sürebileceğini belirterek, "Şimdiye kadar iyiydim. Takıma verecek daha çok şeyim var. Düşündüğümden daha zor oldu. Hala öğreniyorum ve adapte oluyorum. Bazı futbolcuların buraya adapte olmasının bir yıl sürdüğünü duydum, belki benim için de aynısı olur. Gelecek yıl daha fazla gol atmak ve gollerin hazırlanmasında yardımcı olmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

Kendisi için ödenen bonservis bedelinin üzerinde baskı yaratıp yaratmadığı hakkında da konuşan İngiliz futbolcu, "100 milyon sterlin gibi bir bonservise transfer olunca, insanlar buna değer mi diye sorguluyorlar. Golleri nerede? Asistleri nerede? Bunu anlıyorum ama kulübün benim için bu kadar para harcamak istemesini bir ayrıcalık olarak görmeliyim ve umarım onlara goller ve kupalarla karşılığını verebilirim." dedi.

Jack Grealish Manchester City formasıyla bu sezon 20 maça çıktı ve 3 gol, 3 asistlik performans gösterdi.







