İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yaz transfer döneminde transfer edemediği Harry Kane'i yeniden gündemine aldığı iddia edildi. İngiliz ekip golcü futbolcuyu ara transferde kadroya katmanın planlarını yapıyor.

ESPN' de yer alan habere göre Manchester City ara transfer döneminde Harry Kane için Tottenham'ın kapısını yeni bir teklifle çalacak.

Manchester City, golcü futbolcuyu yaz transfer döneminde de istemiş ancak o dönem Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin onay vermemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. İddialara göre Manchester City, İngiliz golcü için yeniden şansını denemek istiyor.

Tottenham'ın yeni teknik direktörü Antonio Conte'nin ise oyuncusunun takımdan ayrılma olasılığına nasıl yaklaşacağı henüz bilinmiyor..

Tottenham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Harry Kane, bu sezon çıktığı 16 maçta 7 kez fileleri havalandırmayı başardı.



