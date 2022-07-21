İngiltere Premier Lig devi Manchester City, gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

The Athletic'te yer alan habere göre Arsenal'in Oleksandr Zinchenko ile anlaşma sağlamasının ardından Manchester City, rotasını Brighton forması giyen Marc Cucurella'ya çevirdi.

İddialara göre futbolcunun transferi için görüşmelere başlayan Manchester City, Brighton'a 30 milyon Sterlin'lik bir teklif sundu. Ancak bu teklif İngiliz ekibi tarafından kabul görmedi.

Görüşmeler devam edecek

Müzakereler şu anda başlangıç ​​aşamasında ve önümüzdeki günlerde daha fazla görüşme yapılması bekleniyor. City'nin ilk teklifini yükseltmeye sıcak baktığı belirtilirken, Brighton'ın ise en az 50 milyon Sterlin beklediği ileri sürüldü.

Manchester City'nin Brighton'ı ikna etmesinin ardından futbolcuyla anlaşmada bir sorun yaşaması beklenmiyor.

Brighton ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki İspanyol futbolcu, geçtiğimiz sezon 39 maçta forma giymiş ve 1 gol, 2 asist kaydetmişti.



