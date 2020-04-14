Manchester City’nin hedefi İnter’li Martinez

İtalyan ekibi İnter’in forveti Lautaro Martinez için dünya devlerinin sıraya girdiği konuşuluyor. İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun, Martinez için Manchester City, Real Madrid, Barcelona ve Real Madrid’in devreye girdiğini yazdı. Özellikle City’nin, golcü futbolcunun serbest kalma bedeli olan 100 milyon Euro’yu ödemeye hazır olduğu bildirildi. Martinez bu sezon 31 maçta rakip fileleri 16 kez salladı.