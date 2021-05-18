Fransa Ligue 1'de sezonun flaş ekiplerinden Lens'in sağ kanat oyuncusu Jonathan Clauss için transfer yarışı hakimken bir Türk takımının da oyuncu için devrede olduğu belirtildi. Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak Manchester City oyuncuyla ilgilenirken Türk ekibinin de temaslarda bulunduğu aktarılıyor.

Kicker'in haberine göre Clauss ile birçok dev kulüp ilgilenmekte. Pep Guardiola'nın kadrosunda görmek istediği belirtilen oyuncu ile City'nin Şampiyonlar Ligi Finali'ndeki rakibi Chelsea'nin de ilgilendiği aktarılıyor. Bu iki İngiliz devinin yanı sıra Sevilla da devrede. Fakat Kicker'in haberinde bir Türk kulübünün de transfer adına öne çıktığı aktarılmakta.

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Geçtiğimiz yaz bedelsiz olarak Bielefeld'den Lens'e transfer olan 28 yaşındaki sağ kanat, bu sezon Fransız ekibinin forması altında çıktığı toplam 33 maçta 3 gol, 7 asitlik performans sergiledi.

Lens ile olan sözleşmesi 2023'te bitecek Clauss'un transferinin 6-10 milyon Euro arası bir bonservis bedeli ile sonuçlanabileceği belirtiliyor.