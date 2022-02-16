Manchester City’nin gol rekoru

İlk yarıyı 4-0 önde bitiren Guardiola’nın öğrencileri, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme maçında deplasmanda bunu başaran ilk takım olarak tatihe geçi oldu. Pep Guardiola’nın ekibi üst üste beş Şampiyonlar Ligi eleme turunda deplasman da galip gelen ilk takım unvanını da elde etti. Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nde 200 gol barajını geçen 14’üncü takım olmayı başardı.

Takımının son golüne atan Raheem Sterling, Şampiyonlar Ligi’ndeki 24’üncü golünü kaydetti. City’li futbolu 30 gol atarak Wayne Rooney’nin ardından en fazla gol atan İngiliz futbolcu.