Manchester City'nin altyapısında forma giymiş olan Jeremy Wisten, 17 yaşında intihar ederek hayatına son verdi. Wisten, 2016'da Manchester City'ye katılırken kısa bir süre önce de takımla yolları ayrılmıştı. Genç oyuncunun intiharı, İngiltere'de büyük bir üzüntüye neden oldu. Ağır bir depresyon sonrası hayatına son verdiği belirtilen Wisten için Manchester City, "Manchester City ailesi olarak akademinin eski oyuncularından Jeremy Wisten'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Arkadaşlarına ve ailesine en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Bu zor zamanda sizinleyiz" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling, kulübün mesajını paylaşarak üzüntüsünü belirtirken Aymeric Laporte da, "Korkunç haber... Huzur içinde yat genç adam" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Akademinin yıldızlarından Cole Palmer da eski takım arkadaşı ile birlikte fotoğraflarını paylaşarak, "Sonsuza kadar özleneceksin" mesajını paylaştı. A takıma yükselen bir başka arkadaşı Tommy Doyle da üzüntülerini aktardı.

Ayrıca City'nin yıldızları, cenaze masrafları adına Wisten'ın ailesine destek amacıyla kurulan bir bağış kampanyasına da katılım sağladılar.

Wisten'ın özellikle Manchester City formasıyla büyük hayalleri vardı. Kulüp efsanesi Vincent Kompany'yi kendisine en büyük örnek olarak aldığını dile getirmişti.