Manchester City’nin cezası en çok De Bruyne’ı üzdü!

İngiltere Premier Lig’de son 2 sezonun şampiyonu Manchester City, FFP’ye uymadığı gerekçesiyle 2 yıl Avrupa Kupaları’ndan men edildi. Mavililer’in aldığı bu ceza, takımın yıldızı Kevin De Bruyne’un 3 milyon Pound’dan (23 milyon TL) olmasına sebep oldu.

Sözleşmesindeki madde gereğince City’nin Şampiyonlar Ligi’ne katıldığı her bir yıl için 1.5 milyon Pound (11.8 milyon TL) kazanan 28 yaşındaki on numara, toplamda 3 milyon Pound’luk (23.6) bir gelirden oldu. Belçikalı’nın haftalık kazancı ise 280 bin Pound (2.2 milyon TL).