Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı önceki gece oynanan maçlarla başladı. Bu turun sonucu en çok beklenen eşleşmesinin ilk ayağında Manchester City, Atletico Madrid'i ağırladı. İngiliz ekibi, Kevin de Bruyne'nin tek golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş için avantaj elde etti. Maça damgasını vuran olay ise Atletico'nun oyup planı oldu. İspanyol ekibi, neredeyse 90 dakika boyunca tüm hatlarıyla kendi ceza sahasına kapandı. Atletico, 11 yıllık Diego Simeone döneminde ilk kez bir karşılaşmayı şut çekemeden tamamladı. Mücadelenin ardından De Bruyne yaptığı açıklamada, "Hayatımda ilk kez bir takımın 5-5-0 taktiğiyle oynadığını gördüm. Forvetleri yoktu. Bu yüzden boşluk bulmak çok zordu" ifadelerini kullandı. Manchester City'nin menaceri Pep Guardiola ise, "Atletico'nun 5-3-2 oynayacağını düşünüyorduk. Sonrasında 5-5-0 şeklinde oynadılar. Bugün de yüz bin yıl sonra da 5-5-0'a karşı hücum etmek çok zor. Neredeyse boş yer yok" dedi. Atletico Madrid'in hocası Simeone, oyun tarzlarıyla ilgili olarak, "City, belki de dünyanın en iyi takımı. İkinci maçta oyun şeklimizi biraz daha değiştireceğiz ancak onlar hep aynı oyunu oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

Liverpool 3-1 kazandı

Gecenin bir diğer mücadelesi ise Portekiz'de oynandı. Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden Liverpool'u konuk etti. İngiliz ekibi, Konate ve Mane'nin golleriyle 34. dakikada 2-0'ı yakaladı. 49'daNunez'in golü Benfica’yı umutlandırsa da son sözü LuizDiaz söyledi ve Liverpool deplasmanda 3-1 kazanarak turu geçme yolunda büyük bir avantaj yakaladı.