Ev sahibi ekip karşılaşmaya 47. saniyede Aguero'nun golüyle fırtına gibi başladı. Arsenal bu gole 11. dakikada Laurent Koscielny ile cevap vererek skoru eşitledi. Ataklarını sıklaştıran Manchester City'de tekrar sahneye çıkan Sergio Aguero takımını soyunma odasına 2-1 önde götürdü. Arjantinli yıldız 61. dakikada bir gol daha bularak hat-trick yaptı ve Maviler sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Manchester City bu galibiyetle puanını 59'a yükselterek tekrar ikinci sıraya yükseldi ve Liverpool'u takibini sürdürdü. Liverpool'un maç eksiği bulunurken 61 puanla ilk sırada yer alıyor.