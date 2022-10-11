Manchester City formasıyla 13 resmi maçta 20 gol atan ve 3 de asist yapan Erling Haaland, kendisine çok iyi baktığını söyledi. Her gün 6 öğün yemek yiyen ve 6 bin kalori aldığı öğrenilen Haaland, uyanır uyanmaz güneş ışığına çıktığını söyledi.

Norveçli forvet, "Diğer insanlar kalp ve karaciğer yemiyorlar ama ben vücuduma iyi bakma endişesine sahibim. Mümkün olduğunca yerel ve kaliteli yemek yemek yiyorum. Hazır yiyecek dükkanlarındaki etleri değil, kalp ve karaciğer yemeyi tercih ediyorum. Kalp ve karaciğer, B vitamini, demir, fosfor, bakır ve magnezyum açısından zengin süper besinlerdir" dedi.

İlgili Haberler Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic: En zoru Türkiye





2 milyon kişi ihracını istedi!

Erling Haaland'ın Premier Lig'de adeta dengeleri bozması sonrası İngiliz futbolseverler de şaşırtan bir kampanya başlattı. 'Erling Haaland bir robot olduğu için Premier Lig'den ihraç edilmeli' şeklinde başlatılan imza kampanyası Birleşik Krallık'ın dijital dilekçe sayfası üzerinden yapıldı. İngiliz futbolseverler kampanyaya büyük ilgi gösterirken, kısa süre içerisinde 2 milyon kişi katılım gösterdi. Norveçli golcünün takım arkadaşı Aymeric Laporte da kampanyanın ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınlarken, esprili bir şekilde Erling Haaland'ın ' futbol 'dan men edilmesini istedi.

Ronaldo ile kıyasladılar

Birçok üst düzey savunma oyuncusunu sahada çaresiz bırakan Erling Haaland ile ilgili son açıklama İtalyanların efsane ismi Alessandro Nesta'dan geldi. Oynadığı dönemde dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri olarak gösterilen Nesta, Ronaldo Nazario ile Erling Haaland'ı kıyasladı. Efsane isim kendisine sorulan, "Erling Haaland'ı durdurabilir miydin?" sorusuna; Evet, çünkü ben Ronaldo Nazario'ya karşı oynadım. Haaland çok iyi ama R9 farklıydı. Messi ve Cristiano Ronaldo'ya karşı da oynadım, ancak gerçekten R9 çok farklıydı" diye yanıt verdi.

Haaland'ı durdurmanın tüyosu

Nesta, ayrıca savunma oyuncularına 22 yaşındaki golcüyü nasıl durduracakları konusunda da tüyo verdi. Nesta bu konuda, "Haaland'a yakın oynamaya ve sahada sürekli ona ykaın oynayamaya çalışın. Eğer ona çok fazla alan bırakırsanız ölürsünüz" dedi.