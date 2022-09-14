Sezon başında 3 sezon oynadığı Borussia Dortmund'dan ayrılan ve İngiliz devi Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland, bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde eski takımına karşı forma giyecek. F Grubu'ndaki mücadelede City, Milli futbolcumuz Salih Özcan'lı Alman temsilcisini saat 22.00'de konuk edecek.

Bu mücadele, Exxen'den canlı olarak ekranlara gelecek. İngilizler gruptaki ilk maçında Haaland'ın 2 gol attığı mücadelede Sevilla'yı deplasmanda 4-0'la geçerken, Dortmund da evinde Kopenpag'ı 3-0 mağlup etti.