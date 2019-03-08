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Manchester City'den UEFA'nın soruşturma kararıyla ilgili açıklama!

Avrupa futbolunun patronu UEFA, dün yaptığı açıklamayla İngiliz devi Manchester City hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Konuyla ilgili olarak City'den resmi açıklama geldi.

08 Mart 2019, Cuma 12:13
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Manchester City'den UEFA'nın soruşturma kararıyla ilgili açıklama!

Avrupa futbolunun patronu UEFA, dün yaptığı açıklamayla Premier Lig devi Manchester City hakkında Finansal Fair Play kriterlerini çiğnediği şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Konuyla ilgili olarak İngiliz kulübünden yapılan açıklamada ise kararın memnuniyetle karşılandığı ifade edilirken iddiaların tamamının asılsız olduğu ve kulübe ait e-mail adreslerinin hacklenerek ele geçirildiği belirtildi.

Almanların ünlü dergisi Der Spiegel, Football Leaks belgelerine dayandırarak yayımladığı haberlerde City'nin Paris Saint Germain ile birlikte FFP kurallarını sistematik olarak çiğnediğini ileri sürmüştü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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