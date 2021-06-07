İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, sol beke bir takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda Fulham'ın ABD'li oyuncusu Antonee Robinson'ın ismi gündeme gelmiş durumda.

The Sun'ın haberine göre Manchester City, Antonee Robinson'ı kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki oyuncunun Fulham ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz yaz 2.1 milyon Euro bonservis bedeliyle Wigan'dan Fulham'a transfer ola Robinson, takımının Premier Lig'deki mücadelesinde kısa sürede ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri haline geldi.