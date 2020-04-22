İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, savunma hattını Inter'den Milan Skriniar ile güçlendirmek istiyor.

Calciomercato'ya göre kısa sürede Inter ile özdeşleşen ve Handanovic'ten sonraki kaptanı konumundaki Skriniar için City'nin yüksek bir teklif sunması şart.

Beklentilerin altında kalan John Stones'un takımdan ayrılabileceği City'de Fernandinho'nun da stoperde kullanımı iyi sonuçlar vermemişti. Bu nedenle Skriniar'ı mutlak hedef haline getiren İngiliz devinin, Inter'e 80 milyon Euro'luk bir teklifte bulunması bekleniyor.