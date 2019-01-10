İngiltere Lig Kupası ilk maçında Manchester City, Etihad Stadı'nda konuk ettiği Burton Albion'u 9-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Manchester City, 1987'de Huddersfield Town'ı 10-1 yendiği maçtan sonra ilk kez bir maçta 9 gol atmayı başardı.

Gabriel Jesus'un hat-trick yapıp yıldızlaştığı maçta City'ye galibiyeti getiren goller De Bruyne, Zinchenko, Foden, Walker ve Mahrez'den geldi.

9-0'lık galibiyet birçok rekoru da egale etti. İspanyol hoca Guardiola, City'nin başındaki en farklı galibiyeti elde etti.

City ayrıca Lig Kupası tarihindeki en farklı 3. galibiyeti ve Lig Kupası tarihinde yarı finalde alınmış en farklı galibiyete imza attı.

Karşılaşmanın rövanşı 23 ocak çarşamba günü oynanacak.