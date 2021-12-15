Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, sahasında Leeds United'ı konuk etti.

Ettihad Stadı'nda oynanan maçı Manchester City 7-0 kazanarak liderliğini sürdürdü.

8. dakikada Foden golü ile 1-0 öne geçen Manchester City, 13'te Grealish, 32'de De Bruyne'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hız kesmeyen Guardiola'nın öğrencileri 49'da Mahrez, 62'de bir kez daha De Bruyne, 74'te Stones ve 78'de Nathan Ake'in golleriyle skoru 7-0 yaptı ve haftayı farklı bir galibiyetle tamamladı.

Bu sonucun ardından Mancheste City, Premier Lig'de üst üste 7. galibiyetini aldı ve Liverpool'un önünde 41 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Leeds United ise 16 puanda kaldı.