İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, Jack Grealish'in ardından bir transfer bombası daha patlatmaya hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun paylaştığı habere göre İngiliz devi, Tottenham forması giyen golcü futbolcu Harry Kane için teklif hazırlığında. Manchester ekibinin 28 yaşındaki futbolcu için 150 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Yıldız futbolcuyu takımda tutmayı planlayan Tottenham'ın bu teklif karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu.

Geçtiğimiz sezon gol kralı oldu

Manchester City, geçtiğimiz günlerde 117 milyon euro karşılığında Aston Villa'dan milli futbolcu Jack Grealish'i renklerine bağlamıştı. Tottenham altyapısından yetişen Harry Kane, geçtiğimiz sezon 35 Premier Lig maçında 23 kez rakip ağları havalandırarak gol kralı olmuştu.







