İngiltere Premier Lig'in devlerinden Manchester City, İspanyol yıldızı Ferran Torres'in performansını ödüllendirmeye hazırlanıyor. City, zaten 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Ferran Torres'e yeni bir kontrat önerecek.

Daily Star'ın haberine göre iki taraf arasında sözleşme görüşmeleri başlamış durumda. Manchester City ile Ferran Torres arasında 2027'ye kadar sürecek yeni bir sözleşme konusunda anlaşma sağlanması bekleniyor.

Bu sezon 7 maçta 3 gol ile dikkat çeken Ferran Torres'in maaşının iki katına çıkacağı belirtilmekte.