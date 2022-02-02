İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin transferde hedefi Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland. İngiliz ekibin gelecek sezon Haaland'ı kadrosuna katmak için oyuncunun menajerine sözleşme teklifini sunduğu iddia edildi.

Todofichajes'te yer alan habere göre Manchester City, Erling Haaland'ı transfer etmek istiyor. Hücum hattında Gabriel Jesus'u tek başına yeterli görmeyen İngiliz ekibin teknik direktörü Pep Guardiola, takıma yeni bir forvet takviyesi istiyor.

Manchester City, Guardiola'nın forvet talebi sonrası rotasını, Barcelona, ​​​​Real Madrid ve PSG gibi Avrupa devlerinin de listesinde yer alan Erling Haaland'a çevirdi.

İddialara göre Manchester City, Norveçli golcünün menajeri Mino Raiola'ya yıllık 25 milyon Euro'dan, 5 senelik teklifini iletti. Eğer Haaland bu teklifi kabul ederse, takımın en çok kazanan futbolcusu Kevin De Bruyne ile aynı seviyede bir maaş alacak.

Bu sezon Alman ekibiyle 20 maçta forma giyen Haaland, 23 gol ve 6 asistlik performans gösterdi. Golcü yıldızın 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



