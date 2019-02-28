Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada spor giyim firması Puma ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu. Ada basınında çıkan haberlerde City Football Group'un 10 yıllık anlaşma karşılığında kasasına 650 milyon sterlin koyacağı ifade edildi. Bu paradan aslan payını alacak olan takımınsa City olacağı öğrenildi.

İngiliz kulübünün sahibi olan City Football Group'un bünyesinde Avustralya'dan Melbourne City, İspanya'dan Girona, Uruguay'dan Club Atletico Torque ve Çin'den Sichuan Jiuniu takımları da bulunuyor. Söz konusu anlaşma, bu kulüpleri de kapsıyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler