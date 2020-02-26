Premier Lig'in dev ekiplerinden Manchester City, Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle UEFA tarafından 2 yıl Avrupa kupalarından men edilmişti. Manchester City Kulübü, bu konuyla ilgili Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvuruda bulundu.

Guardiola yönetimindeki Manchester City, 2 yıl men cezasının dışında 30 milyon Euro da para cezasına çarptırılmıştı. Bu karara itiraz eden City, CAS’tan çıkacak sonucu bekleyecek.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FFP'ye uymayan Manchester ekibinin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarında yer alamayacağı ifade edilmişti.