Manchester City ile altıncı sezonunu geçiren İspanyol teknik direktör, sezonun ilk 23 maçı dikkate alındığında ligi şampiyon bitirdikleri 2017-18’in ardından en fazla puan topladığı sezonun içinde yer alıyor.

Bu sezon 23 maç sonunda 57 puan toplayan Manchester City, şampiyon tamamladıkları 2020-21 sezonunun aynı haftasına göre dört puan daha fazla almış durumda.

City, Pep Guardiola yönetiminde en kötü ilk 23 maç performansı ise ligi üçüncü tamamladıkları 2016-17 sezonunda topladığı 46 puan oldu.

51 yaşındaki teknik adam bu sezon Manchester City ile çıktığı 23 maçta 18 galibiyet 3 beraberlik 2 yenilgi ile maç başı 2.48 puan ortalaması yakaladı.