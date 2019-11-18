İngiltere Premier Ligi'nin son şampiyonu Manchester City, Leroy Sane'nin Almanya Bundesliga lideri Bayern Münih'e transfer olasılığını düşünerek bu mevkiye alternatif arayışlarını hızlandırdı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Manchester temsilcisinin hedefindeki oyuncu ise, Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman.

Sane'nin Ağustos'ta geçirdiği ve kendisini 7 ay boyunca sahalardan uzak bırakan sakatlığı, Bavyera ekibinin geçtiğimiz yaz somut bir adım atmasını engellemişti. Ancak Bayern'in, Alman yıldızın da form tutmasıyla beraber sezon sonunda bu transferi tekrar gündeme getirebileceği konuşuluyor.

Manchester City ise, Sane'den doğacak olan boşluğu en iyi doldurabilecek isim olarak genç kanat oyuncusu Coman'ı görüyor.

Tecrübeli teknik adam Pep Guardiola'nın Bayern günlerinde de beraber çalışma imkanı bulduğu Coman'ı iyi tanıması, bu transferde olumlu bir etken olarak göze çarpıyor.