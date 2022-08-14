Manchester City'nin yeni kaptanı olan İlkay Gündoğan pazubandıyla ilk maçına dün Bournemouth karşısında çıktı. İngiliz devi mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılırken, Türk asıllı Alman futbolcu da perdeyi açan ilk golü atmıştı. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından kaptan olmasıyla ilgili duygusal bir mesaj paylaştı.

'Her şeyimi vermeye devam edeceğim'

31 yaşındaki futbolcu, "Bu muhteşem takımın ve bu harika kulübün kaptanı olmaktan gurur duyuyorum. Daha önce de kol bandını takmıştım ama ilk defa resmi kaptan olmak gerçekten büyük onur veriyor. Bu sezonun çok başarılı olması için saha içinde ve saha dışında her şeyimi vermeye devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

İlkay'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

İşte o paylaşım: