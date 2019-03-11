Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Manchester City'de İlkay Gündoğan krizi yaşanıyor. Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan fakat henüz kontratını yenilemeyen yıldız isimle ilgili olarak takımın menajeri Pep Guardiola'dan flaş bir açıklama geldi.

28 yaşındaki merkez orta sahanın geleceği hakkında konuşan başarılı teknik adam, "Daha önce de söylediğim gibi kendisiyle devam etmek istiyoruz ama bu hem kulübe hem de ona bağlı bir şey. Umarım kalır. Ben de onun kalmasını tercih ederim ama onun da bunu istediğini hissetmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İlkay için "Eğer kalmak istemiyorsa gitmeli." diyen Guardiola, "Bizimle bir yıl daha kontratı var. Şayet sözleşmesini uzatacaksa kendisiyle görüşeceğiz." şeklinde konuştu.

"Henüz karar vermedim!"

Öte yandan İlkay da bugün konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi ikinci turu rövanşında Schalke 04 ile karşılaşacakları maç öncesinde hocası Guardiola ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçen orta saha oyuncusu, geleceği hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:

"Henüz verilmiş bir karar yok. Yoksa zaten şimdiye dek sözleşmemi uzatırdım. Hâlâ görüşme hâlindeyiz ama kendimi baskı altında hissetmiyorum. Burada olmaktan ve özellikle de Pep'le birlikte çalışmaktan ötürü çok mutluyum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler