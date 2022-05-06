Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak için şimdiden çalışmalara başlayan Manchester City ve Pep Guardiola kadroyu tazelemek için iki yüksek profilli oyuncu istedi.

Transferin en büyük gözdelerinden Erling Haaland’ı kadrosuna katabilmek için daha önce girişimlerde bulunan City artık Norveçli yıldızı kimseye kaptırmak istemiyor. Devre arasında Julian Alvarez ile de anlaşan Manchester City santrafor mevkiinde artık sorun yaşamak istemiyor.

Fernandinho’nun sezon sonu ayrılmasıyla birlikte orta sahaya da takviye yapması gereken City, ilk hedef olarak Barcelona’lı Frenkie de Jong’u belirledi. Guardiola’nın hayranlık duyduğu Hollandalı oyuncu için Manchester City’nin girişimlere başlayacağı öğrenildi.

Declan Rice içinse West Ham United’ın 150 milyon euro civarlarında bir bonservis bedeli istemesi transferi zora soktu.