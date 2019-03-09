Manchester City - Watford maç sonucu: 3-1

Raheem Sterling'in "hat-trick" yaptığı maçta konuk ettiği Watford'u 3-1 mağlup eden Manchester City, haftayı zirvede kapatmayı garantiledi.

09 Mart 2019, Cumartesi 23:28
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Manchester City - Watford maç sonucu: 3-1

Şampiyonluk mücadelesi veren lider Manchester City, Etihad Stadı’nda Watford’u konuk etti.

İlk devresi golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Manchester City, Raheem Sterling’in 46, 50 ve 59’uncu dakikalarda attığı gollerle rakibini 3-1 mağlup etti. Watford’un tek golü, 66. dakikada Gerard Deulofeu’dan geldi.

Bu sonucun ardından Manchester City (74 puan), ikinci sıradaki Liverpool’un maç fazlasıyla 4 puan önüne geçerek haftayı lider kapatmayı garantiledi. Watford’un ise 43 puanı bulunuyor.

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