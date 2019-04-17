Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli olmaya devam ediyor. Bu akşam iki dev karşılaşma daha oynanacak. İki İngiliz devi 1-0'ın rövanşında bu kez City'nin ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek. İlk maçta 1-0 yenilen Manchester City iki farklı skorla Tottenham'ı yenerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Tottenham ise yakaladığı avantajı rakibi karşısında koruma peşinde.

Manchester City - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Etihad Stadı'nda bu akşam saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Manchester City - Tottenham mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Manchester City - Tottenham muhtemel 11'ler...

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, Bruyne, Fernandinho, Silva, David Silva, Sterling, Jesus

Tottenham: Llrois, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Trippier, Sissoko, Wanyama, Rose, Eriksen, Alli, Heung-Min



