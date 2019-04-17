Manchester City - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Tottenham çeyrek final ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Manchester City 1-0'ın rövanşında rakibini en az iki farklı skorla mağlup etmek istiyor. Tottenham ise yakaladığı avantajı koruma peşinde. Peki, Manchester City - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli olmaya devam ediyor. Bu akşam iki dev karşılaşma daha oynanacak. İki İngiliz devi 1-0'ın rövanşında bu kez City'nin ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek. İlk maçta 1-0 yenilen Manchester City iki farklı skorla Tottenham'ı yenerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Tottenham ise yakaladığı avantajı rakibi karşısında koruma peşinde.
Manchester City - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Etihad Stadı'nda bu akşam saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Manchester City - Tottenham mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Manchester City - Tottenham muhtemel 11'ler...
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, Bruyne, Fernandinho, Silva, David Silva, Sterling, Jesus
Tottenham: Llrois, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Trippier, Sissoko, Wanyama, Rose, Eriksen, Alli, Heung-Min