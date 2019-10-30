Manchester City-Southampton maç sonucu: 3-1

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City, Etihad Stadyumu'nda lig maçında Leicester'dan ağır bir darbe alan Southampton'ı ağırladı. Mücadeleye beklenildiği üzere Guardiola'nın öğrencileri baskılı ve kontrollü bir şekilde başladı.

Gol perdesini açan isim 20. dakikada Otamendi oldu. Ardından sahneye çıkan isim golcü futbolcu Agüero oldu. Arjantinli yıldız futbolcu 38. dakikada attığı golle ilk yarının skorunu belirleyten golü kaydetti.

Soyunma odasından yine rahat dönen taraf City oldu. Maçta dakikalar 56'yı gösterdiğinde Arjantinli yıldız futbolcu Agüero gollerine devam etti ve skoru 3-0'a getirdi. Bu golden sonra ev sahibi ekip daha kontrollü bir oyunu tercih etti.

Ligde Leicester'a karşı 9-0'lık ağır bir yenilgi ile bu maça çıkan Southampton, güçlü rakibine karşı herhangi bir direnç gösteremese de bir gol atmayı başardı. Tek gol 75. dakikada Stephens'den geldi ve bu aynı zamanda maçın sonucunu tayin etti.

Manchester City taraftarının önünde sürprize izin vermedi ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak turu atlayan taraf oldu.