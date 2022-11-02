UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçların heyecanı yaşanıyor. G Grubu'nda Manchester City, sahasında eski Galatasaraylı Marcao'nun formasını giydiği Sevilla'yı konuk edecek. Son maçlar öncesinde iki takımın da gruptaki yerleri netleşmiş durumda. 11 puanla lider Manchester City, 8 puanlı Borussia Dortmund'a karşı ikili averaj üstünlüğü ile liderliği kaybetme riski taşımazken Sevilla da Kopenhag'a ikili averaj üstünlüğü, Borussia Dortmund'a ikili averaj dezavantajı nedeniyle 5 puanla sahibi olduğu üçüncü sırayı kaybetme ihtimali bulunmuyor.

Manchester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TSİ 23:00'da Etihad Stadyumu'nda başlayacak Manchester City - Sevilla mücadelesi EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Manchester City - Sevilla muhtemel 11'ler:

Manchester City: Ortega; Stones, Akanji, Rúben Dias, Sergio Gómez; Bernardo Silva, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Alvarez, Foden

Sevilla: Bounou; Montiel, Gudelj, Rekik, Telles; Jordán, Delaney; Lamela, Isco, Gómez; Rafa Mir

Haaland yok, Marcao şüpheli

Etihad'daki mücadelede Manchester City'nin önemli isimleri Haaland, Walker ve Phillips sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Sevilla'da ise Fernando ve Nianzou yokken Marcao, Jesus Navas ve En-Nesyri'nin ise durumları şüpheli.