Manchester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda son hafta maçları kapsamında Manchester City, sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Grupta Manchester City'nin liderliği garantiyken Sevilla'nın da üçüncü sıradaki yerinin değişme ihtimali bulunmuyor. Peki, Manchester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçların heyecanı yaşanıyor. G Grubu'nda Manchester City, sahasında eski Galatasaraylı Marcao'nun formasını giydiği Sevilla'yı konuk edecek. Son maçlar öncesinde iki takımın da gruptaki yerleri netleşmiş durumda. 11 puanla lider Manchester City, 8 puanlı Borussia Dortmund'a karşı ikili averaj üstünlüğü ile liderliği kaybetme riski taşımazken Sevilla da Kopenhag'a ikili averaj üstünlüğü, Borussia Dortmund'a ikili averaj dezavantajı nedeniyle 5 puanla sahibi olduğu üçüncü sırayı kaybetme ihtimali bulunmuyor.
Manchester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TSİ 23:00'da Etihad Stadyumu'nda başlayacak Manchester City - Sevilla mücadelesi EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
Manchester City - Sevilla muhtemel 11'ler:
Manchester City: Ortega; Stones, Akanji, Rúben Dias, Sergio Gómez; Bernardo Silva, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Alvarez, Foden
Sevilla: Bounou; Montiel, Gudelj, Rekik, Telles; Jordán, Delaney; Lamela, Isco, Gómez; Rafa Mir
Haaland yok, Marcao şüpheli
Etihad'daki mücadelede Manchester City'nin önemli isimleri Haaland, Walker ve Phillips sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Sevilla'da ise Fernando ve Nianzou yokken Marcao, Jesus Navas ve En-Nesyri'nin ise durumları şüpheli.