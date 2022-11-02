Manchester City - Sevilla maçı (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçların heyecanı yaşanıyor. G Grubu'nda Manchester City, sahasında eski Galatasaraylı Marcao'nun formasını giydiği Sevilla'yı konuk ediyor. Son maçlar öncesinde iki takımın da gruptaki yerleri netleşmiş durumda. 11 puanla lider Manchester City, 8 puanlı Borussia Dortmund'a karşı ikili averaj üstünlüğü ile liderliği kaybetme riski taşımazken Sevilla da Kopenhag'a ikili averaj üstünlüğü, Borussia Dortmund'a ikili averaj dezavantajı nedeniyle 5 puanla sahibi olduğu üçüncü sırayı kaybetme ihtimali bulunmuyor.

-

Manchester City - Sevilla ilk 11'ler:

Manchester City: Ortega, Lewis, Ruben Dias, Laporte, Sergio Gomez, İlkay Gündoğan, Palmer, Foden, Mahrez, Grealish, Alvarez

Sevilla: Bounou, Carmona, Marcao, Rekik, Montiel, Acuna, Delaney, Rakitic, Alejandro Gomez, Isco, Rafa Mir

Haaland yok

Etihad'daki mücadelede Manchester City'nin önemli isimleri Haaland, Walker ve Phillips sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Sevilla'da ise Fernando ve Nianzou yok.