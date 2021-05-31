Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanan İspanyol defans oyuncusu Sergio Ramos, Premier Lig yolunda.

ESPN'in haberine göre İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, 35 yaşındaki yıldıza 2 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Sözleşme gereği Ramos'un Manchester ekibinde 2 yıl oynadıktan sonra iki yıl da aynı şirketin sahibi olduğu MLS ekibi New York City'de forma giyeceği belirtildi.









EURO 2020'de forma giyemeyecek

Real Madrid ile sözleşmesi Haziran ayının sonunda bitecek olan Sergio Ramos, bu sezon eflatun beyazlılar ile toplam çıktığı 21 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcu son olarak, İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique tarafından EURO 2020 kadrosuna dahil edilmemişti.