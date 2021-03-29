Manchester City, Arjantinli yıldız Sergio Agüero ile sezon sonu yolların ayrılacağını ve kendisine hak ettiği şekilde güzel bir veda töreni düzenleneceğini açıkladı. Bu sezon sakatlıklardan ötürü fazla forma şansı bulamayan 32 yaşındaki yıldız 2011'de Atletico Madrid'den 40 milyon euro gibi o döneme göre çok fazla olan bir bonservis bedeliyle İngiltere'ye transfer edilmişti.

City'de toplamda 384 maça çıkan ve 257 gol atan Agüero, özellikle 2011/2012 sezonunun son maçının son dakikasında QPR'a attığı gol ile takımına 44 yıl sonra şampiyonluğu getirmişti.