Manchester City - Schalke 04 (CANLI)

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Mahchester City aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde yoluna tam gaz devam ediyor. F Grubunu lider tamamlayan Guardiola'nın öğrencileri son 16 turu ilk maçında 3-2 deplasmanda yendiği Schalke 04 ile bu kez kendi sahasında karşılaşıyor. Manchester City bu avantajını kullanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Schalke 04 ise İngiltere deplasmanında sürpriz peşinde olacak. Salı günü saat 23:00'te başlayan mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlıyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Maç başladı...

GOL! 35. dakikada Sergio Agüero'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

GOL! 38. dakikada Sergio Agüero, skoru 2-0'a getiri.

GOL! 42. dakikada Leroy Sane, eski takımına karşı bulduğu golle farkı 3'e çıkardı: 3-0.

İlk yarı sona erdi.





Manchester City - Schalke 04 ilk 11'ler...

Manchester City: Ederson, Walker, Danilo, Laporte, Zinchenko, İlkay, D. Silva, Sterling, Sane, B. Silva, Agüero

Schalke 04: Fahrmann, Mckennie, Serdar, Bentalev, Konoplyanka, Stambouli, Burgstaller, Oczipka, Sane, Bruma, Embolo

Manchester City - Schalke 04 maçının hakemleri...

Hakem: Carlos Del Cerro (ESP)

Yardımcı hakemler: Juan Yuste (ESP), Roberto Alonso (ESP)

VAR Hakemi: Alejandro Hernandez (ESP)

AVAR hakemi: Juan Martinez Munuera (ESP)

Dördüncü hakem: José María Sanchez Martinez (ESP)