Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde finale nasıl yükseldi?
Manchester City, Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Pep Guardiola ve öğrencileri, yarı finaldeki rakibi PSG'yi ilk maçta 2-1 mağlup etti. Evinde ise Fransız ekibine karşı 2-0'lık galibiyet elde etti ve tarihinde ilk kez turnuvada finale yükseldi. Manchester City’nin başarısının ardındaki rakamlara birlikte göz atalım.
Manchester City, bu akşam TSİ'ye göre saat 22.00'de Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea ile karşılaşacak. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselen Manchester City’nin başarısının ardındaki rakamlara birlikte göz atalım: