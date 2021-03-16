Manchester City Şampiyonlar Ligi golleri!
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş maçında Mönchengladbach'ı konuk ediyor. TSİ 23.00'te başlayacak mücadele öncesi Pep Guardiola ve öğrencilerinin 2020-21 sezonunda attığı Şampiyonlar Ligi gollerine birlikte göz atalım.
Manchester City - Mönchengladbach | Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş mücadelesinde İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. TSİ'ye göre 23.00'te oynanacak dev karşılaşma öncesi Manchester City'nin 2020-21 sezonunda attığı Şampiyonlar Ligi gollerini sizlerle buluşturuyoruz: