Santiago Bernabeu'da 2-1 kazanan Manchester City, rövanş öncesi ciddi bir skor avantajına sahip. Premier Lig'de Liverpool'un arkasında kaldılar, Federasyon Kupası'nda Arsenal'e kaybedip yarı finalde elendiler. Real Madrid rövanşı öncesi Sergio Aguero sakat, Benjamin Mendy cezalı. Hücumun en ilerisinde Gabriel Jesus izleyeceğiz, sol bekte Oleksandr Zinchenko forma giyecek.

Pandemi arasından fırtına gibi dönen Real Madrid, La Liga'da hiç maç kaybetmeyip Barcelona'yı geride bıraktı ve şampiyon oldu. Skor dezavantajı yanında kaptan Sergio Ramos'un da cezalı olması eflatun-beyazlıları oldukça zorlayacak. Eden Hazard hazır, Gareth Bale kadro dışı! TD Zinedine Zidane, Bale'ı kendisinin kadro dışı bırakmadığını açıklarken Galli oyuncunun kendisinin oynamak istemediğini belirtti.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester City son 6 maçının 5'ini kazandı. (1 mağlubiyet)

- Real Madrid koronavirüs arası sonrası 10 maç üst üste kazanıp La Liga'da şampiyon oldu!

- Manchester City bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta toplam 18 gol atarken, Real Madrid ise 7 maçta 15 gol attı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Manchester City Kazanır" oldu! %34'lük kesim skor avantajını elinde bulunduran ev sahibine rövanşta da güveniyor... %21'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.