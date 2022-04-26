Şampiyonlar Ligi'nde yarı finallerin heyecanı bu akşam oynanacak Manchester City-Real Madrid maçıyla başlayacak. Eşleşmenin ilk kapışmasına İngiltere'deki Etihad Stadı ev sahipliği yapacak. Saat 22.00'de mücadele, Exxen'den yayınlanacak. Çeyrek finalde Atletico Madrid'i eleyen Pep Guardiola'nın City'sinde Cancelo, cezası sebebiyle yok. Chelsea'yi devirerek son 4'e adını yazdıran Carlo Ancelotti'nin Real'inde Mariano Diaz, Luka Jovic ve Eden Hazard sakat, David Alaba ile Casemiro'nun durumları ise maç saatinde netlik kazanacak.

Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Etihad Stadı'ndaki kapışma saat 22.00'de, Exxen'den ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Manchester City - Real Madrid muhtemel 11'ler

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Silva, Rodri, De Bruyne, Mahrez, Jesus, Sterling

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Kroos, Camavinga, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema

En son 2020'de karşılaştılar İki takım daha önce 2020'de Devler Ligi Son 16 Turu'nda birbirlerine rakip olmuş, City her iki mücadeleyi de 2- 1'lik skorlarla kazanarak turu geçmişti. Bu eşleşmenin rövanşı, 4 Mayıs'ta Bernabeu Stadı'nda oynanacak. Yarı finallerin diğer maçında ise yarın İngiliz Liverpool, kupanın sürpriz ekibi Villarreal'i Anfield Road'da ağırlayacak.