Manchester City - Real Madrid maçı (CANLI)

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finallerin heyecanı bu akşam oynanan Manchester City-Real Madrid maçıyla başladı. Eşleşmenin ilk kapışmasına İngiltere'deki Etihad Stadı ev sahipliği yapıyor. Saat 22.00'de başlayan mücadele, Exxen'den yayınlanıyor. Çeyrek finalde Atletico Madrid'i eleyen Pep Guardiola'nın City'sinde Cancelo, cezası sebebiyle yok. Chelsea'yi devirerek son 4'e adını yazdıran Carlo Ancelotti'nin Real'inde Mariano Diaz, Luka Jovic ve Eden Hazard sakat.

MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL | Mücadelenin 2. dakikasında Manchester City, Kevin De Bruyne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Mahrez, merkeze doğru hareketlenip altı pasın üzerindeki De Bruyne'u gördü. Belçikalı yıldız kafayı vurdu ve ağları sarstı. City 1-0 önde!

GOL | Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 11. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle farkı 2'ye yükseltti. Sol taraftan ilk golün sahibi De Bruyne içeri ortaladı, Kroos'un uzaklaştıramadığı top Jesus'un önünde kaldı, Jesus düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

17'| Manchester City atağa çıkarken topu kapan Real Madrid'de Benzema, Vinicius Jr'a pasını aktardı. Brezilyalı futbolcunun kaleye yaklaşarak çektiği şutta top kornere çıktı.

26'| Real Madrid etkili geldi. Ceza sahasında topu kapan Karim Benzema, pasını Vinicius Jr.'a aktardı. Vinicius Jr.'ın yeniden Benzema'ya gönderdiği top savunmadan sekip yan direğe çarptı.

27'| Manchester City hızlı hücumda Real Madrid savunmasını eksik yakaladı. Riyad Mahrez'in ceza sahası çaprazından kaleye vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

31'| Real Madrid'de Benzema sol kanttan ortasını yaptı. Savunmadan ileriye çıkan Alaba, kafa vurulunu yaptı, top az farkla dışarı çıktı.

GOL | Real Madrid 33. dakikada Karim Benzema'nın golüyle farkı 1'e indirdi. Mendy'nin sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Benzema, gelişine vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu.

40'| Manchester City'nin ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşta Mahrez topu uzak direğe doğru gönderdi. Kaleci Courtois topu uzaklaştırmayı başardı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City'nin 2-1'lik üstünlüğü ile geçildi.

48'| Sağ kanattan ceza sahasına giren Mahrez, kaleye şutunu gönderdi. Top yan direkten oyun alanına döndü. Dönen topu kontrol eden Phil Foden, şutunu gönderdi. Araya giren Carvajal golü önlemeyi başardı.

GOL | Manchester City 53. dakikada Phil Foden ile skoru 3-1'e getirdi. Sağ kanatta topu kapan ve dip çizgiye inen Fernandinho, ceza sahasına doğru ortasını yaptı. Topa yükselen Foden kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi..

GOL | Real Madrid yalnızca 2 dakika sonra skora dengeyi getirdi. 55. dakikada sol kanattan atağa çıkan Vinicius Jr. ters köşeye yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu.

62'| Benzema, sol kanattan ceza sahasına doğru girdi. Fransız golcünün içeriye doğru çevirdiği topta Dias son anda kafa ile topu uzaklaştırdı.

Manchester City - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Etihad Stadı'ndaki kapışma saat 22.00'de, Exxen'den ekranlara geliyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Manchester City - Real Madrid 11'ler

Manchester City: Ederson, Stones, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Jesus

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Valverde, Modric, Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

En son 2020'de karşılaştılar

İki takım daha önce 2020'de Devler Ligi Son 16 Turu'nda birbirlerine rakip olmuş, City her iki mücadeleyi de 2- 1'lik skorlarla kazanarak turu geçmişti. Bu eşleşmenin rövanşı, 4 Mayıs'ta Bernabeu Stadı'nda oynanacak. Yarı finallerin diğer maçında ise yarın İngiliz Liverpool, kupanın sürpriz ekibi Villarreal'i Anfield Road'da ağırlayacak.