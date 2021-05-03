29 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finali öncesi ilk finalist belli oluyor. Manchester City, ilk maçta Fransa'da 2-1 yendiği PSG'yi İngiltere'de konuk edecek. City'de eksik oyuncu bulunmazken, geçen sezonun finalisti konuk ekipte Gueye cezalı, Bernat, Dagba ve Kylian Mbappe sakat. Ancak İngiltere'ye götürülen Mbappe'nin durumuna son ana kadar bakılacak. Mbappe oynamaz ise yerine İcardi’nin forma giymesi yüksek ihtimal.

İşte tur ihtimalleri

PSG'nin 2-1 kazanması halinde maç uzayacak. Fransızlar'ın 2-0 ve her türlü gollü iki farklı kazanması, ayrıca 3-2, 4-3 ve 5-4 gibi galibiyetler de deplasman golü kuralı sebebiyle PSG'yi finale çıkaracak.

City'ye 1-0'lık mağlubiyet ve PSG'ye yarayacak sonuçların tam aksi ise İstanbul'daki finalde boy göstermek için yetecek. Finalin diğer ayağında Real Madrid, İspanya'da 1-1 berabere kaldığı Chelsea ile kozlarını rövanşta yarın yine aynı saatte İngiltere'de paylaşacak.

Manchester City - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Etihad Stadı'nda oynanacak Manchester City - PSG maçını Björn Kuipers yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak dev maç beIN Sports Haber'den şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Manchester City - PSG muhtemel 11'ler:

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo, Rodri, İlkay, Mahrez, Foden, De Bruyne, Bernardo Silva

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Danilo, Paredes, Di Maria, Verratti, Neymar, Mbappe (İcardi)