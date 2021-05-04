Manchester City - PSG maçı Canlı

29 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finali öncesi ilk finalist belli oluyor. Manchester City, ilk maçta Fransa'da 2-1 yendiği PSG'yi İngiltere'de konuk ediyor. City'de eksik oyuncu bulunmazken, geçen sezonun finalisti konuk ekipte Gueye cezalı, Bernat sakat.

İşte tur ihtimalleri

PSG'nin 2-1 kazanması halinde maç uzayacak. Fransızlar'ın 2-0 ve her türlü gollü iki farklı kazanması, ayrıca 3-2, 4-3 ve 5-4 gibi galibiyetler de deplasman golü kuralı sebebiyle PSG'yi finale çıkaracak.

City'ye 1-0'lık mağlubiyet ve PSG'ye yarayacak sonuçların tam aksi ise İstanbul'daki finalde boy göstermek için yetecek. Finalin diğer ayağında Real Madrid, İspanya'da 1-1 berabere kaldığı Chelsea ile kozlarını rövanşta yarın yine aynı saatte İngiltere'de paylaşacak.

Manchester City - PSG maçı ilk 11'leri belli oldu!

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko, De Bruyne, Fernandinho, İlkay Gündoğan. Mahrez, Foden, Bernardo Silva.

PSG: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Herrera, Paredes, Verratti - Di Maria, Icardi, Neymar

PSG'in yıldız oyuncusu Mbappe ise sakatlığı nedeniyle yedek kulübesinde maça başlayacak. Mbappe hafta sonu oynanan lig maçında görev yapmamıştı.

MANCHESTER CITY - PARIS SAINT GERMAIN MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN HEMEN TIKLA



