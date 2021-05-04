Manchester City - PSG maçı Canlı
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oluyor. Pep Guardiola'nın Manchester City'si, ilk maçta 2-1 yendiği Mauricio Pochettino'lu PSG'yi İngiltere'de ağırlıyor. Neymar'lı PSG, İngiliz rakibini yenerek 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak finalde boy göstermek istiyor. Mbappe ise yedek. Manchester City ise avantajını kullanıp final biletini kapmanın hesaplarını yapıyor. Manchester City - PSG maçı canlı anlatımı ve detayları haberimizde...
29 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finali öncesi ilk finalist belli oluyor. Manchester City, ilk maçta Fransa'da 2-1 yendiği PSG'yi İngiltere'de konuk ediyor. City'de eksik oyuncu bulunmazken, geçen sezonun finalisti konuk ekipte Gueye cezalı, Bernat sakat.
İşte tur ihtimalleri
PSG'nin 2-1 kazanması halinde maç uzayacak. Fransızlar'ın 2-0 ve her türlü gollü iki farklı kazanması, ayrıca 3-2, 4-3 ve 5-4 gibi galibiyetler de deplasman golü kuralı sebebiyle PSG'yi finale çıkaracak.
City'ye 1-0'lık mağlubiyet ve PSG'ye yarayacak sonuçların tam aksi ise İstanbul'daki finalde boy göstermek için yetecek. Finalin diğer ayağında Real Madrid, İspanya'da 1-1 berabere kaldığı Chelsea ile kozlarını rövanşta yarın yine aynı saatte İngiltere'de paylaşacak.
Manchester City - PSG maçı ilk 11'leri belli oldu!
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko, De Bruyne, Fernandinho, İlkay Gündoğan. Mahrez, Foden, Bernardo Silva.
PSG: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Herrera, Paredes, Verratti - Di Maria, Icardi, Neymar
PSG'in yıldız oyuncusu Mbappe ise sakatlığı nedeniyle yedek kulübesinde maça başlayacak. Mbappe hafta sonu oynanan lig maçında görev yapmamıştı.
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