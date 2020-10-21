Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Manchester City ile Porto karşı karşıya gelecek. Pep Guardiola'nın öğrencileri Avrupa'da bu sezon çıkacağı ilk maçı kazanmak istiyor. Porto ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Manchester City - Porto maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Manchester City - Porto maçı hangi kanalda, saat kaçta?

City of Manchester'da bu akşam saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Manchester City - Porto muhtemel 11'ler...

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Silva, Rodrigo, İlkay, Mahrez, Sterling, Agüero

Porto: Marchesin, Sanusi, Pepe, Mbemba, Manafa, Otovio, Oliveira, Uribe, Corona, Diaz, Marega