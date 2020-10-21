Manchester City - Porto maç sonucu: 3 - 1

Manchester City, Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Porto'yu sahasında 3-1 yendi ve ilk hafta maçları sonunda lider oldu. Porto'nun 14.dakikada Luiz Diaz ile öne geçtiği maçta Agüero, 20.dakikada eşitliği penaltı vuruşu ile sağladı. Macnhester City, 65.dakikada İlkay Gündoğan'ın frikik golüyle öne geçti. City adına son golü ise yeni transfer Ferran Torres 73.dakikada kaydetti