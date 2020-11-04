Manchester City - Olympiakos maç sonucu: 3 - 0

Manchester City Şampiyonlar Ligi C Grubu 3.hafta maçında sahasında Olympiakos'u 3-0 mağlup etti ve grupta 3'te 3 yaptı. Pep Guardiola'nın ekibi bu sezon grupta oynadığı 3 maçı da 3'er gol atarak kazandı.

Manchester City adına galibiyeti getiren golleri Ferran Torres, Gabriel Jesus ve Joao Cancelo kaydetti

Ferran Torres bu sezon Manchester City adına üç Şampiyonlar Ligi maçında da gol atmayı başardı