İngiltere Premier Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Manchester City, 22 yaşındaki Ukraynalı sol beki Oleksandr Zinchenko ile nikah tazelediğini duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada genç savunmacının 2021 yazında sona erecek olan mukavelesini üç yıl daha uzatarak kendisini 2024 yazına dek City'e bağlayan sözleşmenin altına imza attığı belirtildi.

2016 yazında transfer olduğu City'de iki yıldır aralıksız olarak forma giyen Ukraynalı futbolcu, bu dönemde iki lig şampiyonluğunun yanı sıra iki Carabao Cup ve bir de FA Cup zaferi elde etmişti. Geride kalan sezonda 29 maçta forma şansı bulabilen Zinchenko, tek golünü Burton Albion'ı 9-0 yendikleri maçta kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler