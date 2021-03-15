UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester City ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. İlk maçta Bernardo Silva ve Gabriel Jesus'un golleriyle skora giden Manchester City, avantajla sahaya çıkacak. Ligde fırtına gibi esen Pep Guardiola yönetimindeki City, Devler Ligi'nde de yoluna devam etmek istiyor. Marco Rose'un Gladbach'ı ise dev rakibi karşısında sürpriz kovalayacak. Karşılaşma öncesi iki takımda da eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz hafta Porto, Borussia Dortmund, PSG ve Liverpool adını çeyrek finale yazdırmıştı. Devler Ligi'nde son 8'e kalacak diğer 4 takım da Sarı ve Çarşamba gecesi oynanacak rövanşların ardından belli olacak.

Manchester City - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Puskas Arena'da oynanacak Manchester City - Mönchengladbach maçını Sergei Karasev yönetecek. 16 Mart Salı günü oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Manchester City - Borussia Mönchengladbach muhtemel 11'ler:

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Fernandinho, De Bruyne, İlkay, Mahrez, Sterling, Jesus

Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt, Zakaria, Neuhaus, Stindl, Hofmann, Thuram, Plea