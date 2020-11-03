Manchester City, Messi için ocak ayını bekliyor

Katalan devi Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, 2021'in yaz aylarında bitecek sözleşmesi ile takımdan ayrılabilir. 2020-21 sezonu öncesi ayrılmak isteyen Messi, takımda kalmış olsa da henüz yeni bir sözleşme imzalamadı ve bu nedenle de özellikle Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin devrede olduğu aktarılıyor.

Pep Guardiola'nın da Lionel Messi'nin de kontratları, 2021'in yaz aylarında sona erecek. Telegraph'a göre Manchester City, ocak ayında Messi'ye bir sözleşme teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Guardiola, Barcelona iddialarını reddettiği bu dönemde City'de kalarak Lionel Messi'yi de kadrosuna katabilir.