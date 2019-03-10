İtalyan basınının Manchester City menajeri Pep Guardiola hakkında dün ortaya iddia gündeme bomba gibi düşmüştü. Il Giornale gazetesi muhabiri Luigi Guelpa, dünyaca ünlü teknik adamın Serie A devi Juventus'la 4 yıllığına anlaştığı öne sürülmüştü.

City'nin Premier Lig'in 30. haftasında Watford'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan 48 yaşındaki Guardiola, iddiaları yalanlayarak "İki yıldır Manchester City'deyim ve yönetim beni kovmadıkça ayrılmam imkansız. Burada en az iki yıl daha kalacağım ve bu süre içerisinde Juventus'a gitmiyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler